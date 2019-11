Źródło: PAP

Kary po dwa lata więzienia dla byłych generałów SB Władysława C. i Józefa S. są prawomocne - orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie. Tym samym sąd oddalił apelacje obrony obu skazanych za bezprawne powołania opozycjonistów do wojska w stanie wojennym.