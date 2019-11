Polnord ma pozwolenie na budowę Haffnera Residence w Sopocie na ok. 140 lokali



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Polnord otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji Haffnera Residence w Sopocie i w grudniu rozpocznie sprzedaż ok. 140 lokali, podała spółka.

"Haffnera Residence w Sopocie to kompleks trzech kameralnych budynków z apartamentami. Obok powstanie także budynek hotelowy. Zabudowa nie przekroczy czterech pięter. Unikalne jest położenie osiedla: wśród zieleni, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Północnego i jednej z najpiękniejszych bałtyckich plaż, w sercu dolnego Sopotu, kilka minut spacerem od molo" - czytamy w komunikacie.

W grudniu ruszy sprzedaż apartamentów. Ich powierzchnia będzie się wahać od 31 do 190 m2. W ofercie znajdą się także cztery penthousy z tarasami na dachu - razem około 140 apartamentów i lokali, podano także.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.

