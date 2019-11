Uchwalona Ustawa o Prawach Człowieka i Demokracji w Hongkongu została przesłana do Izby Reprezentantów, która w ub. miesiącu uchwaliła swoją wersję. Obie izby muszą uzgodnić obie wersje zanim ustawa zostanie przesłana prezydentowi do rozważenia i ewentualnego podpisu.

Senat w drugiej, równie jednomyślnie uchwalonej ustawie, zakazał eksportu do Hongkongu określonych środków do kontroli i walki z demonstrantami, takich jak gaz łzawiący, rozpylacze pieprzu, gumowe kule i broń hukowa.

Zgodnie z pierwszą ustawą sekretarz stanu będzie musiał potwierdzać co najmniej raz w roku, że Hongkong zachowuje wystarczającą autonomię aby kwalifikować się do przyznawania mu specjalnych przywilejów handlowych USA, co umacnia jego status jako światowego centrum finansowego. Ustawa przewiduje również możliwość zastosowania sankcji wobec przedstawicieli władz Hongkongu odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka.

Chińskie MSZ w opublikowanym oświadczeniu potępiło ustawę Senatu i zapowiedziało podjęcie kroków zapewniających "suwerenność i integralność chińskiego terytorium". Wezwano Waszyngton aby przestał ingerować w sprawy Hongkongu i Chin i zapobiegł aby ustawa stała się obowiązującym prawem. (PAP)