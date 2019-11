KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group od 26 listopada, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) […] Pfleiderer Group SA z siedzibą we Wrocławiu (z dniem 26 listopada 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.

1 października br. Pfleiderer Group złożył do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wcześniej spółka podała, że jej nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o zniesieniu dematerializacji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Pfleiderer to producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)