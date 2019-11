IMS wdrożył audiomarketing i video marketing w LPP w Finlandii i Słowenii



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa IMS wkroczyła z usługami marketingu sensorycznego na nowy, fiński rynek. IMS wdrożył audiomarketing w kolejnych punktach marek: Cropp, House, Sinsay i Mohito należących do spółki LPP w Finlandii i na Słowenii, a w sklepach Cropp i House również video marketing, podała spółka.

"Audiomarketing i video marketing w fińskich i słoweńskich punktach Cropp, House, Sinsay i Mohito jest kontynuacją udanej współpracy między IMS a LPP. IMS świadczy różne usługi z zakresu marketingu sensorycznego dla marek LPP na terenie Polski, a także w: Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Serbii, Słowacji i na Węgrzech" - czytamy w komunikacie.

Audiomarketing to usługa, w ramach której specjaliści IMS utworzyli dopasowane do charakteru marek: Cropp, House, Sinsay i Mohito, ich celów biznesowych oraz gustu ich klientów, unikalne playlisty. Taka szyta na miarę oprawa muzyczna wpływa na budowanie jeszcze przyjemniejszej atmosfery w miejscach sprzedaży, podkreślono.

Video marketing to usługa, w ramach której IMS zarządza kontentem na ekranach Digital Signage umieszczonych w punktach handlowych marek należących do LPP.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)