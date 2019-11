O zakupie amerykańskiego gazu dla ukraińskiego kontrahenta PGNiG - firmy ERU - polski koncern informował pod koniec sierpnia br. LNG został kupiony na rynku spot. Skroplony gaz ziemny po regazyfikacji wtłoczony zostanie do polskiego systemu przesyłowego gazu w Świnoujściu, a następnie przetłoczony na Ukrainę przez interkonektor Hermanowice/Drozdowicze. Dostawa do ukraińskiego partnera ma być realizowana do końca 2019 r.

PGNiG i ERU współpracują od kilku lat. Informując w sierpniu o transakcji prezes ERU Corporation Dale Perry podkreślał, że dzięki współpracy z polskim partnerem jego spółka dokonuje "widocznych" przełomów w budowie transatlantyckiego korytarza dostaw gazu z USA na Ukrainę.

"Zakontraktowaliśmy ten wolumen, aby wprowadzić go do systemu i przechowywać go w celu późniejszego dostarczenia konsumentom w sezonie zimowym. W ten sposób przyczyniamy się do bezpieczeństwa energetycznego kraju w czasie niepewnej i szczególnie ryzykownej zimie przełomu 2019 i 2020" – mówił z kolei dyrektor ERU Trading LLC Yaroslav Mudryy. Dodał, że biorąc pod uwagę dobrze rozwinięty system transportu gazu, Ukraina nie musi być ostatnim miejscem docelowym amerykańskiego LNG. "Gaz ten może być z powodzeniem dostarczany do krajów, takich jak Węgry, Rumunia, a nawet Mołdawia" – wskazał.

Energy Resources of Ukraine (ERU) to grupa firm z inwestycjami zagranicznymi, specjalizująca się w rozwoju projektów energetycznych na Ukrainie. Od roku 2016 do chwili obecnej ukraińska firma handlowa ERU Trading, spółka zależna ERU Corporation, zajmuje wiodącą pozycję wśród prywatnych importerów gazu ziemnego. W lipcu 2019 r. ERU Trading stała się pierwszą firmą, która importowała energię elektryczną z Europy na Ukrainę. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński