ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła decyzję o przesunięciu na 9 grudnia (z 22 listopada) terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru, podała spółka. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczone zostaną na realizację Projektu Polimery Police.

"Według dotychczasowego przewidywanego harmonogramu oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, okres zapisów upływał 22 listopada, jednak ze względu na docierające do spółki informacje dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie jej głównych akcjonariuszy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych akcjonariuszy spółka podjęła decyzję o wydłużeniu okresu zapisów. Dłuższy okres zapisów w ofercie pozwoli akcjonariuszom spółki na zakończenie wszelkich wymaganych po ich stronie procesów formalnych nie wpływając jednoczenie na harmonogram realizacji projektu Polimery Police, w tym proces budowy struktury finansowania, którego ukończenia spodziewamy się nie później jak z końcem stycznia 2020 roku" - powiedział prezes ZCh Police oraz Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

"Dzięki realizowanej inwestycji udział segmentu tworzyw sztucznych w ciągu kilku lat zwiększy się do 1/3 skonsolidowanej sprzedaży Grupy Azoty. Przedsięwzięcie będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki - pozwoli istotnie zmniejszyć ujemny bilans handlowy w obszarze tworzyw sztucznych i poprawi niezależność surowcowo-energetyczną Polski" - dodał Wardacki.

Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins,

koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

"Aktualny harmonogram oferty publicznej:

5 listopada 2019 roku - ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru

7 listopada 2019 roku - dzień prawa poboru

12 listopada 2019 roku - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

12-14 listopada 2019 roku - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW

9 grudnia 2019 roku - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

18 grudnia 2019 roku - przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

18-19 grudnia 2019 roku - przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych

do 20 grudnia 2019 roku - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych" - czytamy także.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)