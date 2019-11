"W Łodzi nie będzie nowych tramwajów, w Gdańsku – zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ani nauki pływania. W Bydgoszczy nie zostanie wybudowany basen, a w Lublinie zrezygnowano z remontu ulic. W Krakowie planowane są cięcia w programach imprez kulturalnych" - podaje dziennik.

Według gazety samorządy "dwoją się i troją", by dopiąć budżety na 2020 r.

"Trudna sytuacja finansowa to efekt m.in. obniżki podatków, co przekłada się na zmniejszenie wpływów do budżetów. Kłopoty pogłębiają także rosnące ceny energii i wysokie koszty gospodarowania odpadami. Największym problemem jest jednak zbyt niska subwencja oświatowa" - wylicza gazeta.

"Rzeczpospolita" informuje, że rząd podkreśla, iż wspomaga samorządy, systematycznie podnosząc nakłady na oświatę. "W tym roku subwencję zwiększyliśmy o ponad 3,8 mld zł" – mówił cytowany w artykule premier Mateusz Morawiecki podczas exposé w Sejmie.

"Wydatki na oświatę wzrosły znacznie bardziej niż subwencja" – ripostuje Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Jego zdaniem sytuacja wkrótce będzie tragiczna.

