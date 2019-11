Kino Polska TV miało 1,78 mln zł zysku netto, 3,34 mln zł zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,34 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,37 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 37,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 132,91 mln zł w porównaniu z 102,29 mln zł rok wcześniej.

W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa Kino Polska TV wypracowała 132,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+29,9% r/r), z czego 20,3 mln zł stanowiły przychody z segmentu Stopklatka TV, konsolidowane od III kw. 2018 r., podano w komunikacie.

Wynik EBITDA grupy po trzech kwartałach wzrósł o 32,6% i wyniósł 55,3 mln zł (z czego 8,3 mln zł to pozytywny wpływ konsolidacji Stopklatki), wobec 41,7 mln zł rok wcześniej (w tym 1,6 mln zł stanowił udział w wyniku Stopklatki).

"Po trzech kwartałach 2019 roku obserwujemy dalszy wzrost znaczenia mniejszych kanałów naziemnych i tematycznych na rynku telewizyjnym. […] Na koniec września 2019 roku udział naszych kanałów w oglądalności widowni komercyjnej wzrósł o ponad 2% rok do roku, podczas gdy oglądalność największych stacji spadła o 4%. Zoom TV jest jednym z liderów ósmego multipleksu. Od stycznia do września jego udział w oglądalności widowni komercyjnej wzrósł aż o 38% rok do roku. Dzięki temu przychody z reklam emitowanych w tym kanale wzrosły po trzech kwartałach prawie o połowę. Dobrze radzą sobie także Stopklatka TV i kanały FilmBox" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

W samym III kwartale 2019 r. kanały Grupy Kino Polska TV (Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Zoom TV oraz Stopklatka TV) uzyskały łącznie 1,95% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49, live). Oznacza to wzrost o 2,09% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

W okresie od stycznia do września 2019 r. łączne przychody z reklam emitowanych w kanałach grupy wzrosły o blisko 69% r/r, do czego, oprócz konsolidacji Stopklatki, najbardziej przyczyniły się większa o 49,2% sprzedaż reklam w Zoom TV (11,9 mln) oraz wyższe o 19,8% przychody z reklam emitowanych w kanałach filmowych marki FilmBox i kanały tematyczne (70 mln). Niższe przychody ze sprzedaży reklam odnotowały kanały marki Kino Polska (Kino Polska i Kino Polska Muzyka), podano także.

"Przychody grupy z emisji zwiększyły się o prawie 15% r/r, głównie w segmencie kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (+18% r/r). Grupa dynamicznie rozwijała się na takich rynkach, jak Węgry, Polska, Czechy i Słowacja oraz w krajach byłej Jugosławii. Przychody z emisji na kanałach marki Kino Polska po trzech kwartałach utrzymały się na zbliżonym poziomie wobec 2018 r." - napisano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 5,95 mln zł wobec 8,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)