Jak poinformował operator, w porównaniu do danych z pierwszej połowy listopada 2018 roku liczba paczek obsługiwanych przez pocztowców wzrosła o 23 proc. "Najwięcej zostało nadanych 12 listopada – ponad 600 tys., czyli tyle paczek, ile rok temu w rekordowy poniedziałek przypadający na 17 grudnia" - podano.

Dodano, że z najnowszych danych wynika, że obecnie prawie 30 proc. przesyłek jest odbieranych w punktach sieci Poczty Polskiej, a popularność tej formy dostawy stale rośnie. Po 10 miesiącach br. dynamika wolumenu przesyłek nadal utrzymuje się na poziomie ponad 220 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Jak zaznaczył dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski, Odbiór w Punkcie to usługa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy cenią czas i wygodę. To oni decydują, kiedy i gdzie odbiorą swoje e-zakupy. Mogą to zrobić w pocztowej placówce, w sklepach Żabka, na stacjach Orlen, w kioskach Ruchu, a także w automatach pocztowych w placówkach i marketach Biedronka.

Dodał, że obecnie sieć click&collect to ponad 12 tys. punktów zlokalizowanych w całej Polsce. "To największa tego typu sieć w kraju" – zauważył.

"Warto podkreślić, że również klienci indywidulani, nadając paczkę, mogą korzystać z opcji dostawy do dowolnego punktu na terenie kraju, także do automatów paczkowych w pocztowych placówkach oraz w marketach Biedronka" - zaznaczył Więckowski.

Rzecznik prasowa spółki Justyna Siwek dodała, że Poczta Polska przez cały rok przygotowuje się do szczytu przedświątecznego. "W wyniku przeprowadzonej sezonowej rekrutacji zatrudniliśmy już ponad 1300 osób, które pracują zarówno w sortowniach, jak i przy obsłudze klientów. By usprawnić rosnący wolumen w tym roku, zwiększamy powierzchnię magazynów o ponad 23 tys. mkw. powiedziała.

Poczta poinformowała, że w niektórych regionach już w listopadzie listonosze i kurierzy spółki zaczęli roznosić paczki także w soboty. Tak jest m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Paczki będą także doręczane w przeddzień Wigilii, która w tym roku przypada we wtorek.

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku, zatrudniającym ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt