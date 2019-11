Ferrum miało wstępnie ok. 1,89 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Ferrum odnotowało ok. 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum wyniósł w okresie 9 miesięcy 2019 r. ok. 10 349 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 361,73 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 109,38 mln zł r/r.

"Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży w podmiocie dominującym Ferrum" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła ok. 2,75 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości 29 listopada 2019 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)