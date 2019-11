W wyniku wezwania zawarto transakcje na 17 254 934 akcji Ergisu



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW, poinformował Dom Maklerski mBanku, działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu.

"Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

1 października 2019 r. Finergis Investments Ltd. oraz Marek Górski, ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.

Finergis Investments Ltd. jest największym akcjonariuszem Ergisu, posiadającym 40,24% akcji spółki.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

