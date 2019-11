Celem spotkań było uzgodnienie, czy przygotowane wstępne warianty tras uwzględniają wszystkie uwarunkowania regionalne, i czy nowe linie kolejowe do Centralnego Portu Komunikacyjnego nie kolidują z budowami planowanymi lokalnie.

W komunikacie napisano, że według pełnomocnika rządu ds. CPK Mikołaja Wilda integracja z transportem kolejowym to jeden z kluczowych warunków prawidłowego funkcjonowania nowego lotniska. Założenia są takie, że w ramach Programu CPK zostanie wybudowanych ok. 1 tys. 600 km nowych linii.

"Przed nami etap analizowania uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji w 16 województwach. Już dziś mogę powiedzieć, że regionalne konsultacje są dla nas bardzo przydatne. Spotkania z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządów lokalnych dały nam bardzo cenną wiedzę na temat potrzeb transportowych w regionach" – powiedział cytowany w komunikacie Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

