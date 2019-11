Dowództwo sił USA w Afryce poinformowało, że drona utracono w czwartek, gdy dokonywał on oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i monitorowania działalności ekstremistów. Nie podano jednak przyczyny utraty wojskowego drona.

Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury pułkownika Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest rząd jedności narodowej (GNA) Mustafy as-Saradża, ustanowiony w 2015 roku w Trypolisie i popierany przez ONZ, a na wschodzie - rząd samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL) w Bengazi, którego szefem ogłosił się generał Haftar.

W środę włoski dron został zestrzelony w okolicach Trypolisu przez siły lojalne rządowi ANL generała Chalify Haftara.

We wrześniu siły amerykańskie przeprowadziły ataki lotnicze na pozycje Państwa Islamskiego; zginęło wtedy ponad 40 bojowników IS. Były to po pierwsze amerykańskie naloty w Libii w ciągu ponad roku. (PAP)