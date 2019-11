IMS wdraża aromamarketing w sieci sklepów Stara Mydlarnia



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa IMS wdraża usługę aromamarketingu w sieci sklepów Stara Mydlarnia. Pierwsza instalacja odbyła się już w Bydgoszczy, w Parku Handlowym Batory, podała spółka.

"Marketing sensoryczny w postaci dedykowanej oprawy zapachowej będzie umilał zakupy klientom Starej Mydlarni w wielu miastach w całej Polsce, tworząc tym samym unikalną i zapadającą w pamięć wizytówkę zapachową tej marki. Jest to kolejna prestiżowa marka, która dołączyła do partnerów grupy kapitałowej IMS w ostatnim czasie" - czytamy w komunikacie.

Stara Mydlarnia to miejsce, w którym sprzedawane są najwyższej jakości naturalne kosmetyki. Aromamarketing od IMS miał na celu stworzenie dla nich wyjątkowej oprawy i zbudowanie jeszcze przyjemniejszej atmosfery w punktach handlowych, dodano.

Jak wskazuje IMS, usługa aromamarketingu jest niezwykle skutecznym narzędziem marketingu sensorycznego, który może wpłynąć w 40% przypadków na poprawę nastroju, ale także zwiększyć zyski. Z badań opublikowanych przez Scent Air wynika także, że aż 59% klientów chętniej przeznaczy na zakupy więcej pieniędzy w miejscu, w którym ładnie pachnie.

Stara Mydlarnia to polska firma, która od 2001 roku zajmuje się produkcją naturalnych kosmetyków do kąpieli, pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Rozwa sieć sklepów franczyzowych w Polsce oraz sieć dystrybucyjną za granicą.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)