Irak: Trzy eksplozje w Bagdadzie - co najmniej 6 zabitych, 15 rannych

Źródło: PAP

Co najmniej sześć osób zginęło, a 15 odniosło obrażenia w wyniku trzech eksplozji, do których doszło we wtorek w Bagdadzie - informuje agencja Reutera, powołując się na źródła medyczne oraz w irackich służbach bezpieczeństwa.