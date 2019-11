Szefowie MSZ Estonii, Litwy, Szwecji i Ukrainy apelują do Rosji w sprawie Morza Azowskiego

Źródło: PAP

Ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Litwy, Szwecji i Ukrainy zaapelowali we wtorek do Rosji o odblokowanie dostępu do ukraińskich portów na Morzu Azowskim i o umożliwienie swobodnej żeglugi na tym akwenie.