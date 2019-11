BIK zauważa, że choć tegoroczne "zakupowe święto" przypada 29 listopada, to oferty specjalne i zniżki kuszą już od kilku tygodni w sklepach zarówno stacjonarnych, jak internetowych.

"Czarny Piątek, czyli popularny +Black Friday+ ugruntował już swoją pozycję w kalendarzu konsumpcyjnym Polaków, którzy przedłużają zakupowe szaleństwo aż do tzw. Cyber Poniedziałku. Pokusa na rabaty i promocje specjalne z roku na rok owocuje wzrostem liczby udzielanych kredytów ratalnych (można je zaciągnąć za pośrednictwem np. sklepu - PAP) w stosunku do pozostałych weekendów w listopadzie" - napisano.

BIK zaobserwowało, że w 2017 r. liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła prawie o połowę w stosunku do pozostałych weekendów w listopadzie 2017 r., a w 2018 r. było to już 80 proc. W Black Friday, który w 2017 r. był 24 listopada, banki udzieliły 20,5 tys. kredytów ratalnych na łączną kwotę 71,8 mln zł. Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym było to prawie o 100 proc. więcej, niż średnia dzienna dla pozostałych dni roboczych w listopadzie 2017 r.

W ubiegłym roku w Czarny Piątek 23 listopada banki udzieliły 23,92 tys. kredytów ratalnych na łączną kwotę 85,25 mln zł. W ujęciu liczbowym było to 116 proc., a w wartościowym 106 proc. więcej, niż średnia dzienna dla pozostałych dni roboczych w listopadzie 2018 r.

"Po doświadczeniach lat 2017–2018, tegoroczne Święto Zakupów przypadające na 29 listopada 2019 r. zapowiada się jeszcze bardziej rekordowo. Tym bardziej, że banki w okresie styczeń – październik 2019 r. udzieliły kredytów ratalnych na wartość o 6,7 proc. wyższą niż rok temu" - podało BIK.

Biuro ocenia, że oferty specjalne w Black Friday, a także w Cyber Monday są istotnym impulsem do zakupów nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale w dużej mierze internetowych. "Należy mieć świadomość, by w trakcie poszukiwania super oferty nie dać się złowić złodziejom, zastawiającym pułapki na nasze dane osobowe" - zwrócono uwagę.

Eksperci ostrzegają, że świąteczne przedsprzedaże, zniżki w sklepach internetowych i stacjonarnych są też okazją dla złodziei danych. Dlatego w tym czasie trzeba szczególnie zwracać uwagę na ochronę swoich danych, tzw. wrażliwych - imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL i data urodzin. Są one cenną informacją dla potencjalnych złodziei tożsamości.

"Dane te w rękach przestępców mogą zostać użyte m.in. do wyłudzenia kredytu czy pożyczek zarówno na osobę fizyczną, jak i na firmę (...). Trzeba mieć świadomość, że scenariusze hackerów bazują nie tylko na technologii, ale nadal przede wszystkim wykorzystują ludzką naiwność. Złodzieje internetowi czyhają na błędy, jakie popełniamy z powodu szybkości, automatyzmu postępowania lub zwykłego braku spostrzegawczości" - ostrzega BIK.

Według biura warto wpoić sobie kilka zasad bezpieczeństwa i wyrobić właściwe nawyki zachowań w internecie. BIK radzi m.in. stosowanie różnych haseł dostępu, regularne ich zmienianie i niezapamiętywanie przez przeglądarkę, niepodawanie loginów i haseł innym osobom.

"Zawsze jednak należy kierować się zdrowym rozsądkiem i zasadą ograniczonego zaufania, a także posiłkować się dostępnymi na rynku narzędziami, np. korzystać z Alertów BIK. To wygodne i proste rozwiązanie automatyczne, które działa 24h na dobę i niczym sygnał ostrzegaczy pomaga ubiec złodzieja" - podkreślono.

Dodano, że informacje o sposobach uzyskania ochrony przed wyłudzeniem można znaleźć w portalu BIK.pl.

