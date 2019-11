Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Archicom odnotował 20,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 32,33 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,49 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 67,13 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 80,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 423,02 mln zł w porównaniu z 219,6 mln zł rok wcześniej.



"Przychody Grupy Archicom wyniosły 423 mln zł i były o 92,6% wyższe od 219,6 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., głównie z uwagi na większą liczba przekazanych mieszkań. W analizowanym okresie deweloper podpisał 1 177 aktów notarialnych, wobec 652 w tym samym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o 80,5%. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 6 pkt% r/r i wyniosła 31,1%" - czytamy w komunikacie.



W samym III kwartale 2019 r. Grupa Archicom sprzedała 412 lokali, czyli o 13,5% więcej r/r. Klientom przekazanych zostało 290 mieszkań, co oznacza wzrost o 59,3% r/r. Do 31 października sprzedano łącznie 1 280 lokali i podpisano 1 232 akty notarialne, podano także.



"Osiągnięte po trzech kwartałach wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące. W perspektywie planów na kolejne lata bardzo istotne jest też dla nas zwiększenie banku ziemi, które pozwoli nam uzupełniać sukcesywnie ofertę we wszystkich miastach, w których jesteśmy obecni. Konsekwentnie chcemy realizować strategię umacniania pozycji w Polsce" - skomentował wiceprezes Rafał Jarodzki, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 38,48 mln zł wobec 14,52 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)