Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Ten Square Games odnotował 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 21,78 mln zł wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,1 mln zł i był o 70% wyższy r/r,



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,65 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 35,44 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 41,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,83 mln zł w porównaniu z 73,71 mln zł rok wcześniej.



"Wzrost przychodów grupy w I-III kw. 2019 r., jest efektem dalszego wzrostu popularności flagowej gry spółki - Fishing Clash. Gra wygenerowała w tym okresie 138,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost wielkości przychodów z gry o 84,7 mln zł w porównaniu do I-III kw. 2018 r., kiedy wyniosły one 53,9 mln zł. Średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) gry w okresie I-III kw. 2019 r. wyniosła ok. 1,8 mln użytkowników, w porównaniu do ok. 1,5 mln w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wydatki marketingowe na grę Fishing Clash wyniosły w trzech kwartałach br. ok. 50 mln zł" - czytamy w komunikacie.



W okresie sierpień - październik przychody wygenerowane przez Fishing Clash w każdym z tych miesięcy przekroczyły poziom 20 mln zł (20,4 mln zł w sierpniu, 20,7 mln zł we wrześniu, osiągając rekordowy poziom 21,7 mln zł w październiku 2019). Wydatki marketingowe na tę grę wyniosły po około 7,5 mln zł w sierpniu i wrześniu, oraz 6,1 mln zł w październiku. Spowolnienie nakładów marketingowych w październiku jest związane z sezonowością rynku - dużo większymi nakładami na marketing ze strony e-commerce w okresie przedświątecznym, a co za tym idzie coraz wyższym jednostkowym kosztem pozyskania użytkownika, wyjaśniono.



Gra "Let's Fish" wygenerowała podobny poziom przychodów jak zanotowany w ubiegłym roku (11 mln zł w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 11,7 mln zł w I-III kw. 2018 r. Gra "Wild Hunt" przyniosła w okresie I-III kw. 2019 r. 9 6,9 mln zł przychodów (wobec 2,9 mln zł rok wcześniej).



"Struktura geograficzna przychodów Ten Square Games w okresie I-III kw. 2019 r. była następująca: Ameryka Płn. 42,4%, Europa 40,1% oraz Azja 12,9%, pozostałe rynki 4,6%. Największa część przychodów Ten Square Games generowana jest z mikropłatności w grach (in app purchases)" - podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 40,09 mln zł wobec 23,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)