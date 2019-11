Vivid Games ma umowę wydawniczą na wydanie gry 'Pets Hotel' na iOS i Android



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games zawarło z Nikolą Sachokiem umowę wydawniczą, na podstawie której wydana zostanie na platformach iOS i Android gra "Pets Hotel", podała spółka.

"Gra należy do popularnego gatunku Idle i charakteryzuje się wysoką jakością graficzną oraz skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców. Tytuł należy do segmentu mid-core, a jego wydanie wpisuje się w realizowaną przez emitenta strategię rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

