Capital Park sprzedał Eurocentrum w Warszawie na rzecz CPIPG za 105,4 mln euro

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - CP Retail B.V. - spółka zależna Capital Park - zawarła z CPI FIM z CPI Property Group umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki Dakota Investments - właściciela Eurocentrum Office Complex w Warszawie, za 105,36 mln euro z zastrzeżeniem szeregu ewentualnych korekt, podał Capital Park.

"Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą jej zawarcia. Warunki umowy sprzedaży udziałów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach. W ramach transakcji nastąpi również spłata pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych na rzecz Dakota Investments przez spółkę oraz finansowania bankowego Dakota Investments" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie CPI Property Group (CPIPG) poinformowało o nabyciu.

"Nabycie Eurocentrum to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy CPI na warszawskim rynku biurowym i przełom w naszych inwestycyjnych planach" - powiedział Head of Acquisitions and Asset Management w CPIPG Tomas Salajka, cytowany w materiale.

Eurocentrum Office Complex jest zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich, 5 min od centrum miasta, na terenie jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów biznesowych stolicy. Biurowiec posiada parking dla 800 samochodów oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, która obejmuje blisko 200 miejsc parkingowych, szatnie, prysznice, stacje naprawy rowerów oraz stacje Veturilo. W budynku znajdują się także punkty ładowania samochodów elektrycznych oraz platforma carpooling, umożliwiająca pracownikom wspólne dojazdy do pracy.

Składa się z budynków Alfa, Beta/Gamma i Delta oferujących łącznie ponad 85,1 tys. m2 powierzchni najmu, w tym 3,5 tys. m2 powierzchni handlowo-usługowej i gastronomicznej zlokalizowanej na parterze kompleksu, w ogólnodostępnym pasażu łączącym wszystkie budynki. Biurowiec posiada także nowoczesne centrum konferencyjne, mogące pomieścić jednocześnie 200 osób. Budynek jest niemal w pełni skomercjalizowany, wśród najemców są m.in. Unilever, COTY, Group One, Randstadt, SAGE, PSE S.A. i Urząd Transportu Kolejowego, podano także.

"Biurowiec Eurocentrum oferuje także szereg pionierskich rozwiązań z zakresu asset management według autorskiej koncepcji 'Biuro Plus', w tym m.in. pierwsze w Warszawie bezpłatne usługi concierge dla najemców, pełne roślinności wspólne przestrzenie - drzewa w atriach wewnątrz budynku oraz zielone ściany recepcji, dzieła sztuki w pasażu głównym, miejska pasieka na dachu, profesjonalna pomoc medyczna dla pracowników biur w ramach autorskiej usługi Office Doctor oraz liczne akcje angażujące najemców, np. budżet partycypacyjny, którego ostatnim efektem jest powstanie tężni solankowej w budynku" - czytamy dalej.

"Przez ostatnie 12 lat jako właściciele Eurocentrum stworzyliśmy całkowicie nowy projekt, który historycznie był pierwszym tego typu obiektem biurowym na lokalnym rynku i obecnie odgrywa dominującą rolę w górnej części Alei Jerozolimskich, a także wyznacza trendy na rynku nieruchomości biurowych w kraju. Nowy kompleks biurowy Eurocentrum wyróżnia się ponadczasowym designem i najwyższej jakości standardem budowlanym oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Jest niemal w pełni skomercjalizowany, a lojalni najemcy generują stabilne dochody z wynajmu. Eurocentrum jest największym biurowcem z ekologicznymi funkcjami i szeroką gamą usług bardzo cenionych przez najemców. Bardzo cieszymy się, że projekt trafia we właściwe ręce. Jesteśmy przekonani, że wygeneruje wartość dodaną i rosnące zyski dla nowego właściciela" - dodał członek zarządu Capital Park Marcin Juszczyk.

8 października CPIPG ogłosiła, że w ciągu ostatniego kwartału 2019 i w pierwszych miesiącach 2020 roku, zainwestuje w Warszawie ponad 800 mln euro. Od tego czasu spółka nabyła biurowce Equator IV i Eurocentrum oraz podpisała umowy przedwstępne na zakup budynków Green Corner A i Equator II, przypomniano także.

"Trwają zaawansowane negocjacje w sprawie kolejnych przejęć" - zakończyła CPIPG.

CPI Property Group jest firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. W Polsce działa od 2013 roku.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.



