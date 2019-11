„Przemysł kosmiczny będzie w przyszłości jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Dla Węgier to nowa szansa rozwoju i przebicia się, a jej centralnym elementem jest wyszkolenie i wysłanie na Międzynarodową Stację Kosmiczną drugiego węgierskiego astronauty, co uważamy za realnie wykonalne w 2024 r. we współpracy z rosyjskim Roskosmosem” – oznajmił Szijjarto. Jego wypowiedź zacytowała agencja MTI.

Minister poinformował, że w tym tygodniu zostaną wystrzelone z Nowej Zelandii drugi i trzeci satelita w historii węgierskiego przemysłu kosmicznego, a ich zadaniem będzie mierzenie w wyższych warstwach atmosfery smogu elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł wytworzonych przez człowieka.

Wśród innych celów Węgier Szijjarto wymienił umieszczenie na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. samodzielnego satelity węgierskiego, a także dostarczenie we współpracy z Rosją w tym samym roku węgierskich urządzeń naukowych i pomiarowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W stadium przygotowawczym znajduje się też misja dotycząca pogody w kosmosie, w ramach której Węgry zbudują flotę mikrosatelitów - dodał.

Minister zaznaczył, że ponowny udział w wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej do pokojowych celów stanowi jeden z nowych kierunków polityki zagranicznej i gospodarczej Węgier.

„Niestety do tej pory Węgry nie liczyły się w tej branży, mimo że węgierskie przedsiębiorstwa i uczelnie zgromadziły bardzo poważny potencjał, wiedzę fachową oraz technologię w tej dziedzinie” – powiedział dodając, że właśnie w oparciu o te zdobycze Budapeszt chce teraz osiągnąć zmianę.

Podkreślił również, że od 1 stycznia przyszłego roku będzie na Węgrzech działać narodowy fundusz badań kosmicznych.

Szijjarto przypomniał, że w 2020 roku Węgry będą obchodzić 40. rocznicę pierwszego lotu Węgra w kosmos. Z tej okazji zapowiedział zorganizowanie w Budapeszcie konferencji dotyczącej badań kosmicznych.

Pierwszym kosmonautą węgierskim był Bertalan Farkas, który wyleciał w kosmos 26 maja 1980 r. i po doleceniu do stacji orbitalnej Salut-6 wrócił na Ziemię 3 czerwca tego samego roku.

