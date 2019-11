Famur: Kolejny krok w stronę akwizycji podmiotu z segm. hard rock mining w I kw.



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Famur przygląda się trzem podmiotom z segmentu hard rock mining i ma nadzieję, że najpóźniej w I kw. 2020 r. będzie mógł zakomunikować kolejny krok w procesie potencjalnej akwizycji, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

"Założyliśmy w strategii, że w 2022 powinniśmy w przychodach wykazać sprzedaż pochodzącą z części hard rock mining. Doszliśmy do wniosku, że rozwój organiczny zabierze dużo czasu i nie niesie zmiany, którą może dać akwizycja - dostępu do nowego rynku" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Ze względu na to, że Stany Zjednoczone są "matecznikiem" dla tego segmentu, spółka szuka możliwości akwizycyjnych przede wszystkim w Ameryce Północnej. Potencjalna akwizycja umożliwi także dystrybucję na tym rynku.

"Najbardziej interesowałaby nas firma średniej wielkości, o przychodach 50-80 mln USD" - wskazał prezes.

"Jesteśmy na finale analizy. Są trzy podmioty które analizujemy, w tym jednemu przyglądamy się zdecydowanie bardziej dokładnie" - dodał Bendzera.

Spółka zakłada, że w najbliższych tygodniach lub w I kwartale będzie w stanie zakomunikować kolejny krok.

"Jeżeli uda nam się zidentyfikować podmiot, który były dla nas odpowiedni i w wyniku naszej wewnętrznej analizy dojdziemy do wniosku, że to jest coś, co będzie nam dawało perspektywę rozwoju, to pewnie kolejnym krokiem będzie próba pójścia w kierunku listu intencyjnego lub formuły, która nas zbliży do realizacji tego planu" - wskazał prezes w rozmowie z dziennikarzami.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)