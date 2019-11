Państwa członkowskie miały dokonać wdrożenia nowych unijnych regulacji, dotyczących udzielania zamówień publicznych i koncesji, do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r. W związku z tym, że większość krajów tego nie zrobiła, na początku roku Komisja rozpoczęła procedurę wobec 15 państw.

W środę KE poinformowała, że przechodzi do drugiego etapu procedury wobec Polski oraz Czech. Urzędnicy w Brukseli postanowili też wystosować dodatkowe wezwania do usunięcia uchybienia do Bułgarii i Włoch, by otrzymać od nich dalsze informacje na temat ich krajowych przepisów wdrażających unijne dyrektywy.

Przepisy UE gruntownie zmieniły sposób, w jaki państwa członkowskie i władze publiczne wydają co roku dużą część z 2 bilionów euro na europejskie zamówienia publiczne. Przepisy z 2014 r. zwiększają m.in. przejrzystość zamówień; zachęcają do korzystania z procedur elektronicznych i ułatwiają do nich dostęp małych i średnich firm. W październiku 2017 r. Komisja przedstawiła pakiet środków, by pomóc władzom publicznym w pełni wykorzystać możliwości nowych regulacji.

Wszystkie cztery państwa członkowskie, których dotyczy sprawa, mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez KE. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, Polsce i Czechom grozi skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)