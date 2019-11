Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 31,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 88,03 mln zł wobec 69,48 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,82 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 248,67 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 117 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 157,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 381,62 mln zł w porównaniu z 439,43 mln zł rok wcześniej.



"W samym trzecim kwartale Echo Investment sprzedało 295 mieszkań i przekazało klientom 515. Większa sprzedaż w porównaniu do ubiegłego roku jest spowodowana systematycznym uzupełnianiem oferty. Od początku roku Echo Investment wprowadziło do sprzedaży dziewięć projektów z blisko 2 tys. mieszkań" - czytamy w raporcie.



Od początku roku do końca października Echo Investment przekazało klientom 841 mieszkań, co oznacza ponad 60% wzrostu r/r. W III kwartale Echo Investment przekazało klientom klucze do 515 mieszkań.



Od początku 2019 r. Echo Investment zakupiło grunty z przeznaczeniem na tę funkcję w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, na których może powstać ok. 105 tys. mkw. mieszkań. Spółka uzyskała już pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich projektów, których zakończenie było zaplanowane na 2019 r.



"Na koniec trzeciego kwartału 2019 r. Echo Investment miało w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 140 tys. m2" - czytamy dalej.



Od początku roku dział biurowy Echo Investment podpisał umowy najmu dotyczące 60 tys. mkw. powierzchni.



"Trzeci kwartał był dla platformy mieszkań na wynajem Resi4Rent przełomowy: we wrześniu pozwolenie na użytkowanie otrzymała pierwsza inwestycja, Rychtalska we Wrocławiu. Po trwających kilka tygodni pracach wykończeniowych, w listopadzie platforma odebrała wszystkie mieszkania tej inwestycji i prowadzi intensywny proces wynajmu, przy dużym zainteresowaniu potencjalnych klientów. Pozwolenie na

użytkowanie otrzymała również kolejna inwestycja Resi4Rent – Wodna w Łodzi. Obecnie trwa odbiór wykończonych mieszkań i rozpoczyna się ich wynajem. W obu inwestycjach Resi4Rent będzie miało ponad 500 mieszkań. Na początku 2020 r. platforma otrzyma pozwolenie na użytkowanie także dla projektu Kępa Mieszczańska przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu, w którym znajdzie się 269 mieszkań" - podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 39,54 mln zł wobec 24,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.



(ISBnews)