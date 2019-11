IMS wdrożył usługi marketingu sensorycznego w 475 lokalizacjach w październiku



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Październik br. okazał się rekordowym miesiącem dla grupy IMS pod względem nowo pozyskanych

lokalizacji, których liczba sięgnęła 475, podała spółka. Od stycznia do października włącznie IMS wdrożył usługi marketingu sensorycznego w niemal 2 tys. lokalizacji.

"Zdecydowanie był to najlepszy miesiąc w tym roku. Pozyskaliśmy łącznie netto 475 lokalizacji, w tym na audiomarketing i video marketing 313, a aromamarketing 162. Tym samym, w okresie od stycznia do października tego roku zakontraktowaliśmy już blisko 2 tys. lokalizacji" - powiedział wiceprezes i CFO Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)