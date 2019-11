Bloober Team ustalił datę premiery pudełkowej wersji 'Blair Witch' na 31 I 2020



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Pudełkowa wersja gry "Blair Witch" ukaże się 31 stycznia 2020 r., podał Bloober Team.

"Krakowski producent podjął w tym celu współpracę z Koch Media, czołowym wydawcą gier na rynku polskim. Tytuł bazujący na marce kultowego horroru z lat 90. okazał się najlepszą premierą w historii Bloober Team - gra zebrała szereg pozytywnych ocen" - czytamy w komunikacie.

Gra trafi na platformę PS4 3 grudnia br., przypomniano.

W połowie października br. spółka informowała, że "Blair Witch" w wersji pudełkowej trafi na komputery osobiste oraz konsole jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Gra od 30 sierpnia jest dostępna na komputery osobiste oraz konsolę Xbox One. Jest to tytuł z gatunku survival horror, który powstał na podstawie kultowego filmu z końca lat 90-tych wyprodukowanego przez Lionsgate.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)