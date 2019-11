"PKP Polskie Linie Kolejowe w 2019 r podpisały umowy na kwotę 14,2 mld zł. Do podpisania w tym roku pozostały umowy o wartości około 1 mld zł" - powiedział Siemieniec.

Wcześniej w listopadzie prezes PKP PLK Ireneusz Merchel mówił PAP, że kolejowa spółka w ramach KPK zakończyła już inwestycje warte ponad 10 mld zł, a do końca roku zakończą się prace o wartości kolejnych kilku miliardów.

Merchel dodał, że w trakcie realizacji są projekty o wartości ponad 40 mld zł.

Dzięki wrześniowej decyzji rządu wartość Krajowego Programu Kolejowego (KPK) wzrosła o ponad 5 mld zł do prawie 76 mld zł. KPK to ponad 220 projektów zakładających modernizację 9 tys. km torów. Środki finansowe mają zostać wykorzystane do 2023 roku.(PAP)

