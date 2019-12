Minister mówił o nierozerwalnym związku pracy rolnika i przetwórstwa. "Nie można rolnictwa dzielić na część związaną z uprawą czy hodowlą i część związaną z przetwórstwem. To wszystko jest jednolite, to jest ciągłość. Jest to tak zwany łańcuch +od pola do stołu+, od producenta do konsumenta, to jest rolnictwo" - wskazał, cytowany w komunikacie MRiRW, Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że konkurs Agroprzedsiębiorca RP jest jednym z najbardziej wartościowych konkursów w branży rolnej. Ardanowski zaapelował do agroprzedsiębiorców, aby w swoim codziennym życiu włączali się także w budowanie lokalnej wspólnoty. Aby skupiali się nie tylko na swoim gospodarstwie, na swoim biznesie i rozwijaniu działalności oraz pomnażaniu kapitału. W jego ocenie powinni oni wspierać lokalne inicjatywy kulturalne, sportowe, religijne czy charytatywne w swoich miejscowościach, gminach i parafiach.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę na wysoką wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych i przypomniał, że za ubiegły rok było to 30 mld euro. "W tym roku wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze więcej" – powiedział.

Uczestniczący w gali sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski zauważył, że branża rolna to gałąź polskiej gospodarki, która najdynamiczniej rozwija eksport swoich produktów. Dodał, że wartość eksportu rolno-spożywczego rośnie najszybciej w porównaniu z innymi branżami. Kwiatkowski, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, na ręce organizatorów, przekazał polską flagę, jako dowód uznania dla pracy rolników, agroprzedsiębiorców.

Gala Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP była podsumowaniem 29. edycji tego konkursu. (PAP)