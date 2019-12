We wtorek rano ujawniono wyniki wszystkich krajów, które uczestniczyły w tym badaniu. Polską edycję badania przeprowadził zespół naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych.

W każdej edycji badania PISA badane są umiejętności z trzech dziedzin: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania w matematyce i rozumowania w naukach przyrodniczych. Zawsze jedna z nich jest główna. W badaniu PISA 2018 dziedziną tą było rozumienie czytanego tekstu.

W badaniu PISA, jeśli chodzi o badanie rozumienie czytanego tekstu, umiejętności sprawdzane są w trzech zakresach: odnajdywanie informacji, rozumienie całości przekazu i ocena tekstu powiązana z refleksją, jaką on uruchamia.

Omawiając wyniki badania dr Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych, zauważył, że w wielu krajach widoczne są różnice w poziomie opanowania poszczególnych rodzajów umiejętności, podczas gdy wyniki polskich uczniów we wszystkich trzech zakresach umiejętności są wyrównane.

Podał także, że polscy uczniowie równie dobrze radzili sobie z tekstami pojedynczymi (np. artykuły, opowiadania, instrukcje), jak i zwielokrotnionymi (np. strony internetowe, fora internetowe).

W PISA 2018, jeśli chodzi o umiejętność czytania ze zrozumieniem, polscy uczniowie uzyskali 512 punktów. To 6 punktów więcej niż w badaniu PISA z 2015 r. i o 25 pkt. więcej niż wynosi średnia krajów OECD (493 punkty). W Europie lepszy wynik osiągnęli jedynie uczniowie z Estonii – 523 punkty, Finlandii – 520 i Irlandii – 518 punktów.

W zestawieniu światowym lepsze wyniki w czytaniu niż polscy 15-latkowie uzyskali uczniowie z Chin – 555 punktów, Singapuru – 549, Makao – 525, Hongkongu – 524, Kanady – 520 i Korei Południowej – 514 punktów.

Badanie pokazało też, że tak jak w poprzednich edycjach badania w umiejętności czytania ze zrozumieniem lepiej radzą sobie dziewczęta niż chłopcy i jest to obserwowane we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu. W Polsce wynik dziewcząt jest o 33 punkty lepszy niż chłopców i plasuje się on w połowie zestawienia.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Badanie PISA pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą.

W 2018 r. w badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Byli to w większości uczniowie III klas gimnazjów, przedostatni rocznik gimnazjalistów.

