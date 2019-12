„Konsekwentnie rozwijamy nasz segment energetyki. W 2018 r. odpowiadał on za 7 proc. zysku EBITDA Grupy @PKN_ORLEN, po 3 kw. 2019 r. udział ten wzrósł do 15 proc. Jesteśmy już 4. co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, w tym roku prognozujemy produkcję na poziomie ok. 8 TWh” – napisał we wtorek na Twitterze prezes PKN Orlen.

PKN Orlen informował wcześniej, iż w ramach Grupy Orlen działają bloki energetyczne w Polsce - w Płocku, Włocławku, Jedliczu i Trzebini, a także w Czechach w ramach Unipetrolu - w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie - w Orlen Lietuva w Możejkach. W połowie 2018 r. koncern podawał, iż oznacza to, że dysponuje on łącznymi mocami na poziomie 1,8 GWe i 6,1 GWt.

W tym czasie w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) przekazano do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny kompleks energetyczny w Polsce - blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt. Inwestycję tę, trwającą od 2015 r., zrealizowało konsorcjum Siemens. Jej koszt wyniósł ok. 1,7 mld zł.

Oddając nowy blok energetyczny, PKN Orlen podkreślał, że zdecydowanie umacnia on pozycję koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

