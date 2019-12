"Nie mogę tego obiecać, ale mogę powiedzieć, że pracujemy nad tym. Ale to nie jest tak, że NATO nie ma planów obrony krajów bałtyckich" - oświadczył Stoltenberg odpowiadając na pytanie o spór z Turcją.

Stoltenberg rano spotkał się na śniadaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a potem wziął udział w towarzyszącej szczytowi przywódców państw członkowskich konferencji "NATO Engages: Defence and Deterence for a New Era".

Przed wylotem do Londynu turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Ankara sprzeciwi się natowskiemu planowi obrony dla państw bałtyckich, jeśli jej sojusznicy z NATO nie uznają ugrupowań, z którymi Turcja walczy za terrorystów.

W poniedziałek o tej sprawie z Erdoganem rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Ustalili, że w Londynie poruszą tę sprawę ponownie, tym razem także w towarzystwie przywódców państw bałtyckich.

Ankara odmówiła poparcia planu obrony NATO dla krajów bałtyckich i Polski, dopóki nie uzyska większego wsparcia w walce z milicją YPG, którą uważa za organizację terrorystyczną z powodu jej powiązań z separatystyczną i zdelegalizowaną w Turcji Partia Pracujących Kurdystanu (PKK).

Zarówno przez Turcję, ale również przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską PKK uważana jest za organizację terrorystyczną. YPG stanowi zaś trzon Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które odegrały decydującą rolę w pokonaniu dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) w Syrii.

