Inpro nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Inpro nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla siedmiu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą Azymut w Gdyni, podała spółka. Wniosek został złożony 10 października 2019 r., a 12 listopada na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego spółka uzupełniła wskazaną dokumentację.

W decyzji odmownej organ wskazał, iż w jego ocenie prawnej inwestor nie dołączył odpowiednich poświadczeń i dokumentów powykonawczych (wskazanych w tej decyzji), co stanowiło podstawę odmówienia udzielenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, podano.

"Spółka Inpro SA informuje, iż prowadzi wzmożone prace nad analizą prawną tej sprawy, która będzie podstawą do podjęcia decyzji o kolejnych krokach, tzn. czy zostanie złożone odwołanie od negatywnej decyzji, czy też zostanie złożony ponowny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdyni, Inpro SA ma 14 dni na złożenie odwołania" - czytamy w komunikacie.

Dziś przeprowadzona została wstępna analiza finansowa zdarzenia polegającego na nieuzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (a co za tym idzie, braku możliwości wydania lokali nabywcom, co jest podstawą zaksięgowania przychodów z przedsięwzięcia w 2019 r.), która wskazuje, iż negatywna decyzja wpłynie na poziom przychodów i zysku netto, jednak z aktualnej analizy spółki wynika, iż poziom przychodów i zysku netto Inpro nie powinien być niższy więcej niż o 10% w porównaniu z wynikami za 2018 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę wyniki pozostałych spółek z grupy w bieżącym roku, także wynik całej grupy kapitałowej nie powinien być w 2019 roku znacząco różny od wyniku za 2018 r., podkreślono.

"Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć interesy wszystkich osób, które zakupiły lokale mieszkalne na osiedlu Azymut. Naszym celem jest jak najszybsze pozyskanie pozwolenia na użytkowanie osiedla i wydanie lokali nabywcom" - podsumowano.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł.

(ISBnews)