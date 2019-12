Związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej rozpoczęli we wtorek akcję protestacyjną w siedzibie Węglokoksu. Domagają się realizacji postanowień zawartego we wrześniu porozumienia, które miało uratować i zapewnić stabilność działania rudzkiego zakładu.

"Zarząd Węglokoksu podtrzymuje wszystkie uzgodnienia wynikające z podpisanej we wrześniu Umowy restrukturyzacyjnej. Opóźnienie w realizacji tejże Umowy jest spowodowane wyłącznie przedłużającą się wyceną aktywów produkcyjnych, co w bezpośredni sposób wpływa na biznesplan nowego przedsiębiorstwa" - czytamy we wtorkowym oświadczeniu Węglokoksu.

W siedzibie spółki przebywa ośmiu związkowców z Solidarności oraz związku Sierpień 80 w Hucie Pokój. Dwaj z nich ogłosili rozpoczęcie głodówki. Związkowcy zapowiadają, że w kolejnych dniach do protestu głodowego będą przyłączać się po dwie kolejne osoby.

"Domagamy się zdecydowanych działań i wprowadzenia w życie założeń podpisanego we wrześniu porozumienia" - poinformował Mariusz Latka ze związku Sierpień 80. "23 listopada miało dojść do przejęcia przez Weglokoks spółki Huta Pokój Profile. Wiemy już, że ten termin jest nieaktualny. Harmonogram nie jest respektowany. W tej chwili mamy 50 dni opóźnienia, a to może spowodować, że spółka straci płynność finansową" - powiedział związkowiec.

Z protestującymi, którzy przebywają w jednej z sal konferencyjnych, rozmawiali przedstawiciele zarządu Węglokoksu, jednak nie udało się dojść do porozumienia. Związkowcy chcą rozmawiać z reprezentantami Ministerstwa Aktywów Państwowych lub osobami wskazanymi przez premiera.

"Zarząd Węglokoksu spotkał się z protestującymi w siedzibie katowickiej spółki i odebrał petycję strony związkowej. Powodem rozpoczęcia akcji jest - zdaniem protestujących - opóźnienie w harmonogramie prac związanych z przejęciem aktywów produkcyjnych zadłużonej Huty Pokój SA i obawa o los przedsiębiorstwa" - podał Węglokoks.

Huta winna jest samemu tylko Węglokoksowi ponad 180 mln zł, a dług wobec banku PKO BP to ok. 50 mln zł. Od ponad roku huta nie spłaca swoich zobowiązań względem Węglokoksu. We wrześniu spółka zaproponowała program ratunkowy polegający na przejęciu aktywów produkcyjnych w zamian za część zadłużenia. W ten sposób powstała spółka Huta Pokój Profile, do której przeniesiony został majątek produkcyjny oraz pracownicy.

"W najbliższych dniach Węglokoks przedstawi skorygowany i uaktualniony harmonogram planu restrukturyzacji. Podtrzymuje również utrzymanie produkcji i zachowanie miejsc pracy w zakładach hutniczych. Jednocześnie Węglokoks informuje, że protestującym zostały zapewnione bezpieczne warunki do przebywania na terenie firmy" - podała spółka.

W drugiej połowie września w Rudzie Śląskiej podpisano porozumienie między hutą, Węglokoksem i związkowcami, przewidujące m.in. przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych Huty Pokój do nowej spółki i częściowe oddłużenie tej firmy wobec Węglokoksu. Umowa - jak wówczas informowano - ma zapewnić hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy. Strony zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji huty oraz jej zadłużenia. Ustalono też zakres i harmonogram działań restrukturyzacyjnych.

Plan restrukturyzacji zakłada przede wszystkim przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych - Stalprofile i Walcownia – do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Huta Pokój Profile. Wszystkie udziały w tej spółce, w ramach częściowego potrącenia wierzytelności, ma Węglokoks. Dzięki takiemu rozwiązaniu huta ma zostać znacznie oddłużona, a ciągłość produkcji i zatrudnienia ma być utrzymana. Obecnie związkowcy oceniają, że porozumienie nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, a miejsca pracy w hucie są zagrożone.

Zadłużenie huty wobec Węglokoksu wynika z zaległości w regulowaniu należności za wsad do produkcji, który Huta Pokój kupowała za pośrednictwem katowickiej spółki. Spowodowane to było złą sytuacją rudzkiego przedsiębiorstwa, które nie miało możliwości samodzielnego finansowania zakupów. Dodatkowo dużym obciążeniem dla huty jest jej majątek nieprodukcyjny - do spółki należy ok. 170 ha nieużytków i terenów poprzemysłowych.

Węglokoks oraz należąca do niego Huta Łabędy mają łącznie 51 proc. udziałów w Hucie Pokój, 9 proc. należy do osób fizycznych, a pozostałe 40 proc. to akcje niezidentyfikowane - najprawdopodobniej będące w posiadaniu osób lub podmiotów zagranicznych. Grupa Huty Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zatrudnia blisko 800 pracowników, wiele innych osób pracuje w firmach kooperujących.

>>> Czytaj też: Grupa Wyszehradzka: Odchodzenie od węgla wymaga nowych źródeł finansowania