Ministrowie odpowiedzialni za kwestie łączności przyjęli na wtorkowym posiedzeniu w Brukseli wnioski o znaczeniu sieci telekomunikacyjnej nowej generacji dla gospodarki europejskiej. Mówią one też o potrzebie ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z łącznością 5G.

"Sieci 5G będą kręgosłupem naszego przyszłego społeczeństwa informacyjnego, dlatego podejście UE do nich jest bardzo ważne" - mówiła na konferencji prasowej zastępczyni stałego przedstawiciela Finlandii przy UE Minna Kivimaeki.

UE planuje zapewnić zasięg 5G na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych naziemnych szlakach transportowych do 2025 r. Poszczególne państwa członkowskie nadal nie podjęły jednak decyzji, czy dopuszczą do budowy infrastruktury sieciowej firmy z Chin. Do ich wykluczenia ze względu na kwestie bezpieczeństwa namawiają Europejczyków Stany Zjednoczone.

"Zważywszy na szczególny charakter sieci 5G, które będą obejmowały o wiele więcej punktów dostępowych, jej cyberbezpieczeństwo staje się dużo bardziej istotne, niż w przypadku dotychczasowych technologii" - powiedział na konferencji prasowej unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Unijni ministrowie w przyjętych wnioskach, nie wskazując na żadną firmę czy kraj, podkreślili potrzebę wprowadzenia solidnych wspólnych standardów i środków bezpieczeństwa dotyczących 5G. Mają one dotyczyć wszystkich producentów sprzętu, a także operatorów i dostawców usług. Państwa UE zgodziły się, że kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa narodowego komponenty sieci będą pochodzić wyłącznie od "wiarygodnych partnerów".

W dokumencie wyrażono poparcie dla prac unijnej agencji ds. cyberbezpieczeństwa (ENISA) ws. europejskich ram certyfikacji. Państwa UE podkreśliły przy tym, że standaryzacja i certyfikacja może rozwiązać niektóre problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z sieciami 5G, ale konieczne są też dodatkowe działania, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko.

Rada zwróciła się do Komisji Europejskiej, by ta podjęła w ramach swoich kompetencji niezbędne środki, by zapewnić bezpieczeństwo i integralność sieci 5G.

Sieć 5G to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z sieciami 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój tzw. internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Waszyngton od ponad roku wywiera naciski na swoich europejskich sojuszników, w tym na Polskę, aby w pracach nad wdrożeniem technologii łączności nowej generacji zrezygnowali ze stosowania komponentów produkowanych w Chinach. Chodzi m.in. o koncern Huawei Technologies - największego dostawcę sprzętu telekomunikacyjnego na świecie. Według Stanów Zjednoczonych produkty tej firmy mogą zostać wykorzystane jako narzędzia szpiegowskie przez władze w Pekinie. Spółka zaprzecza tym zarzutom.

