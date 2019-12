O tym, że przyjmowana przez chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny, między innymi podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych, poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

W środę minister zdrowia powiedział, że należy mówić nie o zanieczyszczeniu tego leku, ale rozpoznaniu w nim substancji, która prawdopodobnie jest ubocznym produktem syntezy.

"Czyli to nie jest tak, że coś się stało nagle w trakcie produkcji tego leku, tylko dzięki temu, że te analizy są coraz dokładniejsze, zostały wykryte te substancje w naturalnym procesie tejże produkcji. I to śladowe ilości. Prawdopodobnie te substancje w tym leku w czasie produkcji występowały zawsze, czy od długiego czasu" - powiedział.

"To daje nam oczywiście sygnał alarmowy, ale jednocześnie upoważnia do stwierdzenia, że pomimo że prawdopodobnie ta substancja w śladowych ilościach znajdowała się w tym leku od bardzo dawna, to efekty terapeutyczne i leczenia tym lekiem dla pacjentów są korzystne" - ocenił.

Nie mamy danych, że należy wycofać metforminę przyjmowaną przez chorych na cukrzycę. Samowolne zaprzestanie terapii może być groźniejsze niż przyjmowanie leku – dodał.

Szumowski zapewnił w środę, że zjawiska związane z nieprawidłowym składem leków są monitorowane i co jakiś czas Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wycofuje z rynku partie leków z bardzo różnych powodów.

Szef MZ poinformował też, że GIF czeka na wyniki badań leku na cukrzycę. Dodał, że na takie wyniki czeka również Europejska Agencja Leków.

"Nie mamy danych, że należy wycofać lek. Samowolne zaprzestanie terapii może być groźniejsze niż przyjmowanie tego leku" – podkreśl minister. Zapewnił, że resort jest w kontakcie z Naczelną Izba Aptekarską i będzie informował farmaceutów i pacjentów o działaniach, które musiałby podjąć w przypadku, gdyby lek zagrażał zdrowiu pacjentów. W jego ocenie w takim wypadku działania zostaną podjęte natychmiast.

"Alarmistyczne sygnały, że ten lek jest groźny są przedwczesne. W Polsce jest ponad 2 mln osób, które się tym lekiem leczą. Nie ma w tej chwili żadnych danych, które nakazywałby wycofać którąś partię produktu" – podkreślił.

