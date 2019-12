"Chciałabym poinformować, że pracujemy nad tym i naszą aspiracją jest zmobilizowanie 100 mld euro inwestycji w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji razem z grupą EBI" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli von der Leyen.

Zapowiedziała, że 11 grudnia KE przedstawi plan dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu. Jego częścią będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Polska zabiega o to, by było on jak największy, ponieważ środki z niego będą wspierały regiony, które w największym stopniu odczują zmiany związane m.in. z odchodzeniem od węgla.

