Energa: Inwestycja dot. Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Grupa Energa potwierdza, że realizacja inwestycji Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem, podała spółka.

" W związku z pojawiającymi się spekulacjami medialnymi dotyczącymi Elektrowni Ostrołęka C informujemy, że realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkie istotne informacje na ten temat są przekazywane w raportach bieżących spółki Energa" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec listopada prezes Enei Mirosław Kowalik mówił, że rozmowy w sprawie finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C nadal się toczą, a udział Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) był tylko jedną z rozważanych możliwości. Podkreślił, że realizacja prac na placu budowy postępuje zgodnie z harmonogramem.

PGE podała wcześniej, że odstąpiła od rozmów w sprawie ewentualnego zaangażowania w w projekt budowy bloku 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka.

W maju br. Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)