Ponadto 69% ankietowanych uważa, że producenci celowo skracają czas sprawności produktów, a 64% ankietowanych uważa, że urządzenia RTV i AGD psują się wkrótce po upływie gwarancji.

"Komputery, smartfony, telewizory i lodówki to najszybciej rosnąca frakcja odpadów w całej Unii Europejskiej. Według różnych szacunków, poziom produkcji elektrośmieci może sięgnąć w przyszłym roku od 12 do 15 mln ton. Z najnowszego raportu prezentowanego przez Stena Recycling wynika, że aż 89% badanych chętnie korzystałoby ze sprzętów elektronicznych znacznie dłużej, gdyby były one nadal sprawne. Aż 40% ankietowanych twierdzi, że naprawa wadliwego sprzętu nie opłaca się a co drugi przyznaje, że po awarii woli od razu kupić nowe urządzenie" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.



Wynika z niego także, że najczęściej, bo co 2-3 lata, respondenci zmuszeni są do wymiany małych akcesoriów elektronicznych. Najczęstszym jej powodem jest stopień uszkodzenia urządzenia, nie pozwalający na jego dalsze użytkowanie. Co 4-6 lat ankietowani wymieniają średniej wielkości urządzenia, takie jak odkurzacze czy żelazka. Najdłużej zaś, bo nawet po 10 lat służą im pralki, lodówki i telewizory. Ankietowani przyznali, że niedziałające sprzęty oddają do punktów zbiórki (od 45% do 52% odpowiedzi, w zależności od rodzaju sprzętu), a te, które jeszcze funkcjonują, przekazują rodzinie i znajomym (31-35%) lub odsprzedają (23-30%).



Raport Stena Recycling przedstawia także spostrzeżenia konsumentów dotyczące awaryjności urządzeń. Badani zgodzili się ze stwierdzeniem, że sprzęty psują się wkrótce po upływie gwarancji (64% odpowiedzi na "zdecydowanie tak" i "raczej tak"). Uważają też, że producenci celowo skracają sprawność swoich urządzeń (69% "zdecydowanie tak" i "raczej tak"), a naprawy zepsutego sprzętu okazują się nieopłacalne (łącznie 66% odpowiedzi pozytywnych).



"Jedna czwarta elektroodpadów produkowanych rocznie na świecie powstaje w krajach Unii Europejskiej. Musimy ograniczać poziom tych odpadów. Jednym ze sposobów jest wydłużenie życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Konieczne jest także zwiększanie poziomu recyklingu i przetwarzania tej frakcji. Odzyskiwaniem tego typu materiałów powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy i zakłady przetwarzania. Tylko w ten sposób efektywnie odzyskamy surowce, dzięki czemu zmniejszymy wykorzystanie zasobów naturalnych" - skomentował ekspert Stena Recycling Wojciech Wroński, cytowany w komunikacie.



Raport wykazał, że Polacy mają wiedzę dotyczącą postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zdecydowana większość ankietowanych (79%) zwraca uwagę na oznaczenia ekologiczne na opakowaniach. 62% badanych ma świadomość, że urządzenia RTV i AGD zawierają substancje niebezpieczne lub toksyczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska. 73% ankietowanych osób wie, że w Polsce obowiązują przepisy regulujące zasady zbiórki i przetwarzania elektrośmieci. Wśród osób, które w ostatnim roku kupiły jakiś sprzęt elektryczny bądź elektroniczny, 30% musiało dopytać w sklepie o możliwość zwrotu starego urządzenia. W 20% przypadków sprzedawca sam udzielił takiej informacji.



Konsumenci najczęściej podczas zakupów zwracają uwagę na energooszczędność sprzętu (71%), cenę (68%) oraz parametry techniczne (60%). Na dalszych miejscach znalazły się marka produktu (31%), czas trwania gwarancji (27%) i materiały, z których wykonano sprzęt (17%), podano także.



"Tymczasem na początku przyszłego roku wchodzą w życie nowe przepisy Unii Europejskiej znane jako Dyrektywa EcoDesign. Jedno z ich założeń to zagwarantowanie 'dłuższego życia' urządzeniom domowym. Lodówki, pralki, telewizory czy smartfony muszą być także bardziej efektywne energetycznie oraz w większym stopniu niż dotychczas nadawać się do recyklingu. Łatwiej powinno się je naprawiać, a ich konstrukcja powinna sprzyjać ich dalszemu przetwarzaniu i odzyskiwaniu z nich surowców. Producenci zostaną także zobowiązani do wydłużenia okresu gwarancji, a także ułatwień w dostępie do części zamiennych. Zmienią się także oznaczenia na produktach, tak by klienci wiedzieli, jak długo ich nowy produkt będzie działał oraz jaki będzie jego wpływ na środowisko (będą one wymagane w przypadku dużych sprzętów AGD)" - przypomina Stena Recycling.



Badanie wykonano metodą CAWI na panelu poznaj.to przy pomocy wywiadów wypełnianych samodzielnie. Ankiety wypełniło ponad 1000 osób. Ponad 94% spośród ankietowanych to osoby, które są odpowiedzialne za zakup sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w swoich domach lub mają na ten zakup wpływ.



Stena Recycling dostarcza rozwiązania w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarza wszystkie rodzaje odpadów w ramach kilku obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku, elektroniki oraz odpadów niebezpiecznych i innych. W Polsce Stena Recycling jest obecna od 18 lat. Współpracując z ponad 2 000 przedsiębiorstw, przetwarza łącznie ponad 600 tys. ton odpadów w ciągu roku.