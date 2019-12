Ciech ma list intencyjny z Gaz-Systemem dot. budowy kopalni soli i magazynu gazu



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ciech podpisał intencyjny z Gaz-Systemem w zakresie budowy kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek i dostaw solanki dla zakładów produkcyjnych Ciech Soda Polska, podała spółka.

"Ciech w Warszawie informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Ciech i Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji, polegającej na budowie przez Gaz-System kopalni soli i podziemnego magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek wraz z infrastrukturą liniową oraz współpracy w zakresie dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Ciech Soda Polska" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie listu intencyjnego jest jednym z kroków zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw solanki dla zakładów produkcyjnych Ciech Soda Polska po 2025 roku, podano także.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)