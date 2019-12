Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Grupy Energa w I poł 2020 r., poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.



"Przejęcie Energi to zdecydowanie prostszy proces niż przejęcie Grupy Lotos. Spodziewamy się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w ciągu maksymalnie trzech miesięcy" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.



Zamknięcia transakcji PKN Orlen spodziewa się w I półroczu 2020 r. Według prezesa, może to mieć miejsce już w kwietniu.



Obajtek wskazał, że Energa nie ma aktywów zagranicznych, a połączenie firm nie będzie miało wpływu na koncentrację.



"Transakcja będzie finansowana przede wszystkim ze środków własnych. Mamy 8-9 mld zł rocznej EBITDA" - dodał prezes.



Zaznaczył, że w razie potrzeby PKN Orlen może skorzystać z posiadanych źródeł finansowania zewnętrznego.



"Mamy nadzieję, że główny akcjonariusz odpowie na nasze wezwanie" - powiedział też Obajtek.



Skarb Państwa posiada 27,52% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PKN Orlen oraz 51,52% udziału w kapitale i 64,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Energi.



Prezes zapowiedział przeprowadzenie analiz na temat efektów synergii przejęcia. Zapewnił jednak, że takie synergie na pewno wystąpią.



PKN Orlen wskazał, że Grupa Orlen posiada nadwyżki produkcyjne energii elektrycznej pozwalające na lepsze zbilansowanie portfela Grupy Energa.



"Nadwyżka produkcji w Grupie Orlen pozwala poprawić zbilansowanie w Grupie Energa o ok. 25%" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski.



Produkcja energii elektrycznej Grupy Orlen to 8 TWh netto, przy czym nadwyżka produkcji to 4,3 TWh. Z kolei produkcja Grupy Energa to 3,6 TWh, a sprzedaż - 19,8 TWh. Po połączeniu pomniejszona luka Grupy Energa wyniosłaby 11,9 TWh, podano w prezentacji.



Zapytany o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja w budowy bloku węglowego 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), Obajtek powiedział, że grupa wnikliwie przeanalizuje każdy proces inwestycyjny.



"Trzeba będzie zaktualizować obie strategie i je do siebie dopasować, przyjmując wskaźniki ekonomiczne" - wyjaśnił prezes.



Podtrzymał plan wyłonienia partnera w projekcie offshore Orlenu do końca tego roku. Koncern ma koncesję na budowę sztucznych wysp pod 1 200 MW mocy.



"Proces przejęcia Energi nie wpłynie w żaden sposób na te plany, ponieważ Energa nie ma doświadczenia związanego z offshorem, ani nie planuje inwestycji w tym obszarze" - wskazał Obajtek.



PKN Orlen ogłosił dziś wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.



Ogłoszone dziś przez PKN Orlen wezwanie zawiera warunki zawieszające. Koncern zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w Komisji Europejskiej roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.



(ISBnews)