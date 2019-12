Inwestycja powstaje przy wsparciu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ogółem – według wcześniejszych informacji resortu cyfryzacji - np. w woj. śląskim w ramach programu Polska Cyfrowa powstaje infrastruktura szerokopasmowego internetu o długości ponad 6 tys. km. Część tej infrastruktury buduje właśnie Tauron.

Jak wynika z piątkowej informacji Taurona, inwestycje w infrastrukturą telekomunikacyjną to dla koncernu szansa na rozszerzenie portfela usług. „Dzięki zaadaptowaniu istniejącej już infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych” - zaznaczył cytowany w informacji grupy jej wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

„Wykorzystanie kluczowych kompetencji Taurona w budowie i eksploatacji infrastruktury sieciowej w nowym obszarze biznesowym, pozwoli nam zrealizować cześć celu przychodów z nowych produktów założonych w strategii” - dodał Broda.

Spółka prowadzi obecnie prace, związane z budową instalacji wewnętrznych w jednostkach oświatowych. Do tej pory wykonano ponad 80 takich instalacji. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane z realizacją pierwszych odcinków sieci liniowej.

Tauron zdobył dofinansowanie na te inwestycje jako jeden z czterech operatorów projektów wybranych w drugim etapie Cyfrowej Polski. W październiku ub. roku koncern informował, że wygrał postępowania o dofinansowanie na realizację projektów światłowodowych w ramach programu w siedmiu obszarach na południu Polski (łącznie na 187 mln zł dotacji)

W piątek grupa uściśliła m.in., że kwota ta stanowi blisko 75 proc. środków kwalifikowanych na potrzeby budowy tam sieci światłowodowej FTTH oraz rozwoju usług dostępu do internetu szerokopasmowego. Prace dotyczą obszarów programu: rybnickiego, katowicko-tyskiego, oświęcimskiego, części krakowskiego, części tarnowskiego, dwóch części wałbrzyskiego i sosnowieckiego.

Pod koniec 2018 r, spółka Tauron Obsługa Klienta ogłosiła postępowanie, w którym wyłoniono wykonawców generalnych dla wszystkich obszarów. Ogółem Tauron planuje wybudować 259 węzłów dostępowych sieci szerokopasmowej, zapewniając dostęp do szybkiego internetu ponad 102 tys. gospodarstwom domowych oraz 601 placówkom edukacyjnym.

Jednocześnie w drugim kwartale 2020 r. Tauron Obsługa Klienta poszerzy ofertę o nowe usługi, zapewniając - jak wynika z piątkowej informacji: połączenie sieci w trybie liniowym, usługę dostępu do podbudowy słupowej, wież i masztów, usługę BSA, połączenie sieci w trybie kolokacji, LLU i VULA (dzierżawiona lokalna pętla abonencka) oraz kanały transmisyjne o przepustowości 100Mb/s, 1Gb/s i 10Gb/s, w oparciu o nowobudowaną sieć DWDM/MPLS.

Spółka planuje zwiększyć dostępność swej infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych, udostępniając informację o zasięgu sieci Taurona na dedykowanej stronie internetowej.

Jednym z głównych założeń programu Cyfrowa Polska jest szerokopasmowy internet we wszystkich szkołach w Polsce i utworzenie na tej bazie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Równolegle prowadzone są projekty podnoszenia kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych.

Celem programu Polska Cyfrowa - w skali całego kraju - jest zapewnienie możliwości dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 megabitów na sekundę (Mb/s) dla gospodarstw domowych i co najmniej 100 Mb/s dla szkół.(PAP)

autor: Mateusz Babak