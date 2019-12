Prezes PKN Orlen: Strategia grupy nie uwzględnia wsparcia górnictwa



Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Wykup akcji @EnergaSA ma dla @PKN_Orlen duże uzasadnienie biznesowe. Chcemy koncentrować się na#OZE i źródłach niskoemisyjnych. Nasza strategia nie uwzględnia inwestycji w energetykę atomową, udziału w projekcie #EJ1, jak również zaangażowania #ORLEN we wspieranie górnictwa" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

PKN Orlen ogłosił wczoraj wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę.

Zapytany wczoraj o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja w budowy bloku węglowego 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), Obajtek powiedział, że grupa wnikliwie przeanalizuje każdy proces inwestycyjny.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)