W ubiegłym roku przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy (renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne oraz wydatki na absencję chorobową) na jedną osobę w Polsce wyniosła 1 496,67 zł. Najmniej w skali kraju wypłacił ZUS w Opolu.

Jak zaznacza Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS, z roku na rok maleje liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.

"Jeszcze w 2014 roku, w skali kraju, rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłacaliśmy dla ponad miliona trzydziestu tysięcy osób. Na koniec 2018 roku to świadczenie otrzymywało dokładnie 750 tysięcy ubezpieczonych w ZUS. Każdego roku wypłaty związane z niezdolnością do pracy mają coraz mniejszy udział w ogólnej puli wydatków na wszystkie świadczenia, które wypłaca Zakład. W 2018 r. było to 12,8 proc., w 2017 r. - 13,9 proc., w 2016 r. 14 proc., w 2015 r. 14,3 proc., zaś w 2014 r. wynosiło to 14,2 proc." - wyliczyła rzecznik.

Województwo opolskie ma najmniejszy udział w wypłacie rent i chorobowych. W ubiegłym roku na ten cel klienci opolskiego ZUS otrzymali 2 proc. wszystkich wydatków w skali kraju. Największe wydatki ma województwo śląskie (13,9 proc.) i mazowieckie (12,7 proc.).

Według danych ZUS, chorobami generującymi najwyższe wydatki były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (15,8 proc.), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (14,3 proc.) oraz choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu (13,2 proc.)

"Najwyższe przeciętne wydatki na jedną osobę dotyczyły świadczeń w związku z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, bo 236,68 złotych. Jednak

w naszym regionie przeciętna kwota wyniosła 175 złotych i była najniższa w Polsce. Drugą grupą chorobową pod względem wysokości przeciętnej kwoty wydatków na jedną osobę były choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego. Tutaj też wydatki na mieszkańca Opolszczyzny były najniższe, bo przeciętnie 164,01 złotych, zaś średnio najwięcej wydano na świadczeniobiorcę z Lubuskiego czyli 251,59 złotych" – powiedział Szczurek.

Rzecznik opolskiego ZUS zwraca uwagę, że od lat główną pozycję wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły wypłaty na renty - z tytułu niezdolności do pracy. Ich udział w tych wydatkach wynosił w 2014 r. 47,9 proc., zaś w 2018 r. - 37,2 proc. (PAP)

autor: Marek Szczepanik