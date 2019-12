Jak zarobić na Instagramie

Instagramerzy nawiązujący kontakty zawodowe z markami są określani mianem influencerów (ang. influence – wpływ). Do zadań influencera należy skuteczne wpływanie na opinie internautów oraz kształtowanie ich poglądów na dane tematy. Adresatami treści, które udostępnia on na swoich kanałach społecznościowych są przede wszystkim jego obserwatorzy – z reguły darzący go sympatią i swego rodzaju zaufaniem. To właśnie na decyzje takich osób wpływać mu najłatwiej, dlatego firmy najchętniej podejmują współprace z popularnymi twórcami internetowymi (od 10 000 obserwatorów). W ich ramach instagramerzy m.in. publikują posty sponsorowane, tworzą filmy promujące określone usługi czy produkty, występują w kampaniach reklamowych, a także obsługują media społecznościowe danej firmy. Jakiej zapłaty mogą oczekiwać za takie działania?

Jak wynika z wpisu specjalisty ds. marketingu internetowego Jacka Gadzinowskiego na LinkedIn wynika, że influencerzy o największych zasięgach za opublikowanie na swoim koncie otagowanego zdjęcia inkasują od 20 do 50 tysięcy złotych. Na podobne kwoty wyceniają zorganizowanie na swoim koncie konkursu, w którym nagrodami będą produkty czy usługi danej marki.

Na jeszcze wyższą zapłatę mogą liczyć po nakręceniu filmu czy kampanii reklamowej dla konkretnej firmy. Najbardziej znani twórcy, obserwowani przez 2-3 mln subskrybentów, otrzymują za takie działania 30-60 tys. złotych.

Źródło najwyższych, a przy tym najbardziej pewnych dochodów stanowią dla influencerów kontrakty z markami podpisywane na dłuższy okres, np. rok. Firmy są skłonne zapłacić grupie znanych influencerów nawet 1,2-1,5 mln złotych za obsługę swoich kanałów w mediach społecznościowych przez określony w umowie czas.

Ranking najpopularniejszych polskich instagramerów

1. Robert Lewandowski –16,1 mln obserwatorów,

2. Wojciech Szczęsny – 2,5 mln obserwatorów,

3. Anna Lewandowska – 2,4 mln obserwatorów,

4. Veronica Bielik – 2,4 mln obserwatorów,

5. Stuart Kluz-Burton (Stuu) – 1,9 obserwatorów,

6. Ewa Chodakowska – 1,7 mln obserwatorów,

7. Joanna Krupa – 1,7 obserwatorów,

8. FIT LOVERS – 1,6 mln obserwatorów,

9. Karol Wiśniewski (frizoluszek) - 1,6 mln obserwatorów,

10. Red Lipstic Monster –1,5 mln obserwatorów,

11. Angelika Mucha (littlemooonster96) –1,5 mln obserwujących,

12. Jan Dabrowski (jdabrowsky) – 1,5 mln obserwatorów,

13. Joanna Jędrzyjczyk – 1, 5mln obserwatorów,

14. Marita Surma (DEYNN) – 1,4 mln obserwatorów,

15. Karol Gązwa (Blowek) – 1,4 obserwatorów,

16. Julia Kuczyńska (Maffashion) – 1,3 obserwatorów,

17. Sylwia Przybysz – 1,3 mln obserwatorów,

18. Anja Rubik – 1,1 mln obserwatorów,

19. Joanna Kuchta – 1 mln obserwatorów,

20. AbstrachujeTV – 1 mln obserwatorów.