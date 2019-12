Banki ciągle świetnie zarabiają. Zysk netto sektora wzrósł do 13,2 mld zł

Źródło: PAP

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do końca października tego roku wzrósł o 453,5 mln zł (3,6 proc.), do 13,2 mld zł w stosunku do takiego samego kresu rok wcześniej - poinformowała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).