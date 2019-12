Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł



Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka.

"Przydział akcji zgodnie z aktualnym harmonogramem planowanej emisji ZCh Police nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła decyzję o przesunięciu na 9 grudnia (z 22 listopada) terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczone zostaną na realizację Projektu Polimery Police.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)