Nestmedic dostarczy 10 urządzeń Pregnabit do WSS w Białej Podlaskiej



Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Nestmedic dostarczy 10 kolejnych urządzeń Pregnabit do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Spółka równolegle prowadzi rozmowy i pilotaże mobilnego KTG w kolejnych placówkach służby zdrowia i podmiotach leczniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą, podał Nestmedic.

"Nestmedic poszerzył współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Placówka zakupiła właśnie kolejnych 10 urządzeń Pregnabit. Do tej pory, od przeszło roku pacjentki mogły korzystać z 6 urządzeń do mobilnego KTG. Dotychczasowa współpraca przebiegała bardzo pomyślnie - system zwiększył profilaktykę, poprzez wykrywanie zagrożeń odpowiednio wcześnie, a jednocześnie pozytywnie wpłynął na poczucie bezpieczeństwa i komfort ciężarnych kobiet" - czytamy w komunikacie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie największym centrum diagnostyczno-leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą ok. 380 tys. mieszkańców. Placówka realizuje ogólnokrajowy program KOC - koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Program zakłada wszechstronną i kompleksową opiekę nad kobietą w ciąży, w czasie porodu i 6 tygodni po urodzeniu.

"Nasze nowatorskie rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnej służby zdrowia, czego dowodem jest rozszerzenie współpracy ze szpitalem w Białej Podlaskiej. Jest to konsekwencja przeszło rocznej obecności urządzeń Pregnabit, poprzedzonej testami pilotażowymi w tej placówce. Pozytywne opinie pacjentek oraz personelu medycznego na temat mobilnego systemu KTG potwierdzają słuszność prowadzonych przez nas działań" - powiedziała członek zarządu Nestmedic Patrycja Wizińska-Socha, cytowana w komunikacie.

Od początku 2019 r. do końca października systemem Pregnabit wykonano w Polsce 2 690 badań. W całym 2018 r. przeprowadzono 2 317 takich badań.

"Równolegle spółka prowadzi rozmowy z kolejnymi placówkami medycznymi, które mogą zaowocować następnymi kontraktami i przełożyć się pozytywnie na wolumen wykonywanych badań KTG w Polsce" - podsumowano.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

