We wtorek w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zaprezentowano raport Global Compact Network Poland "Klimat a prawa człowieka". Wskazano w nim m.in. na szacunki ONZ, z których wynika, że od 6 do 7 mln ludzi rocznie jest poszkodowanych wskutek zanieczyszczenia klimatu. 90 proc. światowej populacji oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Nie słabnie także proces ocieplenia klimatycznego – średnia temperatura jest wyższa o 1,5 stopnia Celsjusza niż w okresie preindustrialnym.

Autorzy raportu wykazali, że zmiany klimatu są wynikiem działalności ludzkiej, a nie naturalnym zjawiskiem i postępują szybciej niż dotychczas przypuszczano.

W rozmowie z PAP Adam Bodnar przekonywał, że najważniejszą kwestią jest to, że zaczęliśmy postrzegać zmiany klimatu w kontekście praw człowieka.

"Zmiana klimatu tak przyspieszyła, że uwidoczniła nam, na czym to polega i jaki ma wpływ na codzienne funkcjonowanie ludzi" – mówił. Przekonywał, że dzisiaj zmiana klimatu i prawa człowieka muszą być ze sobą łączone.

"Raportem tym chcieliśmy pokazać, że zmiany klimatu w kontekście praw człowieka to temat bardzo istotny zarówno w agendzie ONZ, jak i dla RPO" – podkreślił. Wskazał, że jest to również temat, w którym powinno się "budować porozumienie ponad podziałami". "Wszyscy żyjemy na tej samej planecie, wszyscy będziemy prędzej czy później doświadczali konsekwencji zmiany klimatycznej i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką planetę zostawimy przyszłym pokoleniom" – mówił Bodnar.

W raporcie czytamy, że "prawo do czystego środowiska jest niezbywalnym prawem człowieka, a sektor prywatny ma duży wkład w naruszeniu tego prawa i tylko poprzez stosowanie zasad etycznego biznesu może zapobiec degradacji środowiska". Zdaniem jego autorów firmy dysponują narzędziami realnego skalowalnego wpływu na środowisko naturalne. Jego stan – przekonują – zależy w dużej mierze od tego, jakie inwestycje podejmą, jakie technologie zastosują, jakie działania zaproponują swoim klientom i konsumentom.

W przygotowaniu raportu uczestniczyli oprócz RPO także m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister klimatu Michał Kurtyka i wiceminister klimatu Sławomir Mazurek.

Global Compact Network Poland, w skrócie GCNP, jest polskim przedstawicielstwem agendy ONZ – Global Network, która od 20 lat działa na rzecz praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego.

>>> Czytaj też: Manifest Śląskiego Ruchu Klimatycznego: stoimy w obliczu śmiertelnego zagrożenia